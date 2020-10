Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Vincere senza calcoli” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia di Real Sociedad-Napoli: “Gara importante”. SAN SEBASTIAN (SPAGNA) – Vigilia di Real Sociedad-Napoli per Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei ha presentato la sfida di San Sebastian, in programma alle 21 di giovedì 29 ottobre 2020. Real Sociedad-Napoli, la conferenza stampa di Gattuso Una partita decisiva per il destino del Napoli in questa competizione. “Ci aspetta una partita molto difficile – ha ammesso Gattuso in conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – ma restano ancora quindici punti a disposizione. La sconfitta contro ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La conferenza stampa di Gennaroalla vigilia di: “Gara importante”. SAN SEBASTIAN (SPAGNA) – Vigilia diper Gennaro. Il tecnico dei partenopei ha presentato la sfida di San Sebastian, in programma alle 21 di giovedì 29 ottobre 2020., la conferenza stampa diUna partita decisiva per il destino delin questa competizione. “Ci aspetta una partita molto difficile – ha ammessoin conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – ma restano ancora quindici punti a disposizione. La sconfitta contro ...

