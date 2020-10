Perinetti | “Calcio e Coronavirus | dico la mia Palermo? Non credo sia pronto alla C” E sul Brescia…

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parla Giorgio.Il direttore sportivo ex, attualmente in carica al Brescia di Cellino, intervenuto ai microfoni di TMW, ha analizzato l'avvio di stagione e prospettive della compagine di Roberto Boscaglia che dovrà cercare di recitare un ruolo da protagonista in un campionato di Serie C tosto e ricco di insidie: "Il girone non è semplice. Ilviene dD, ripartire è difficile, non so se siaper essere competitivo già quest’anno. Il Bari ha costruito una squadra forse più logica rispetta all’anno scorso. Poi c’è la Ternana che sarà un avversario ostico finofine".CALCIO E- "Le positività al Covid? Noi cerchiamo di applicare in ...