Pagelle Club Brugge-Lazio 1-1: voti e tabellino Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le Pagelle e i voti di Club Brugge-Lazio 1-1, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La squadra di Simone Inzaghi, decimata dalle assenze, passa subito in vantaggio: al 14′ è Correa a battere Mignolet con un mancino perfetto dal limite dell’area. Ma nel finale di primo tempo c’è il pareggio della squadra belga. Tutto a causa di un ingenuo fallo in area commesso da Patric su Rits. Per l’arbitro non ci sono dubbi dopo il consulto al var: è rigore. E dagli undici metri Vanakken firma l’1-1. HIGHLIGHTS Le Pagelle Reina 7Al 64′ salva il risultato con un tuffo straordinario. Per il resto è preciso nell’ordinaria ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lee idi1-1, match della seconda giornata della fase a gironi di. La squadra di Simone Inzaghi, decimata dalle assenze, passa subito in vantaggio: al 14′ è Correa a battere Mignolet con un mancino perfetto dal limite dell’area. Ma nel finale di primo tempo c’è il pareggio della squadra belga. Tutto a causa di un ingenuo fallo in area commesso da Patric su Rits. Per l’arbitro non ci sono dubbi dopo il consulto al var: è rigore. E dagli undici metri Vanakken firma l’1-1. HIGHLIGHTS LeReina 7Al 64′ salva il risultato con un tuffo straordinario. Per il resto è preciso nell’ordinaria ...

