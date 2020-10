No Man’s Sky: miglioramenti con l’update per console next gen (Di mercoledì 28 ottobre 2020) No Man’s Sky si aggiorna in vista della next gen. Con l’update 3.10 il gioco d’avventura sviluppato da Hello Games migliora le prestazioni su PS5 e Xbox Series X/S. Vediamo insieme i miglioramenti Nonostante un lancio non propriamente felice, il promettente titolo sviluppato da Hello Games è stato, nel tempo, migliorato. All’interno di No Man Sky il giocatore può, attraverso meccaniche di progressione ruolistche, esplorare un intero universo generato proceduralmente. Ovvero i mondi da esplorare non sono realizzati dagli sviluppatori singolarmente, ma “costruiti” in modo automatico dal software in base ad una serie di parametri. Il titolo si aggiornerà al lancio delle nuove console introducendo dei miglioramenti tecnici e grafici che lo preparano per la ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) No Man’s Sky si aggiorna in vista dellagen. Con l’update 3.10 il gioco d’avventura sviluppato da Hello Games migliora le prestazioni su PS5 e Xbox Series X/S. Vediamo insieme iNonostante un lancio non propriamente felice, il promettente titolo sviluppato da Hello Games è stato, nel tempo, migliorato. All’interno di No Man Sky il giocatore può, attraverso meccaniche di progressione ruolistche, esplorare un intero universo generato proceduralmente. Ovvero i mondi da esplorare non sono realizzati dagli sviluppatori singolarmente, ma “costruiti” in modo automatico dal software in base ad una serie di parametri. Il titolo si aggiornerà al lancio delle nuoveintroducendo deitecnici e grafici che lo preparano per la ...

manubutirro : @MarcoFranzina @dan_maze Yeah, finito come Tsushima. RDD2 ci vuole tempo, lo farò quando gli astri saranno nel gius… - oOShinobi777Oo : No Man's Sky: Tutte le migliorie su PS5 e Xbox Series X - tech_gamingit : No Man's Sky: Tutte le migliorie su PS5 e Xbox Series X - zave : Esiste un esempio migliore di No Man's Sky per riassumere la malattia mentale della mentalità da gregge bavoso? - alisander91 : Non posso girarmi un attimo dall'altra parte che No Man's Sky butta fuori un aggiornamento pieno di roba gratuita <… -

Ultime Notizie dalla rete : Man’s Sky 8 mostre che riaprono in Italia dopo la quarantena Sky Sport