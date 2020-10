Monza | Galliani | «Abbiamo bomber polacchi e croati Torneremo in alto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Adriano, amministratore delegato del, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pordenone Adriano, amministratore delegato del, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pordenone. COPPA ITALIA – «Questa vittoria ci fa girare, era importante, è arrivata in un momento decisivo, nonostante le emergenze: due mediani schierati come terzini, un ragazzo della Primavera come punta, ma mister Brocchi ha fatto molte scelte ragionate sia per il campionato che per la situazione Covid-19 che ancora viviamo. Lo dico a tutti i tifosi: stiamo sereni e tranquilli,una squadra formidabile e un buonissimo allenatore, faremo una bella stagione. Ci sono 38 gare da giocare, ho sfiorato la Serie A tante volte e dico che i nostri ragazzi ...