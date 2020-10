Love Actually, Hugh Grant: "Io che ballo? La scena più atroce mai realizzata" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hugh Grant ripensa con orrore alla scena di danza in Love Actually, girata alle 7 del mattino mentre era 'sobrio come una pietra'. Hugh Grant non ha grande fiducia nelle sue doti di ballerino e ritiene il momento in cui lo vediamo impegnato in un ballo in Love Actually - L'amore davvero la scena più atroce mai realizzata. Hugh Grant ha ammesso inoltre di non riuscire a spiegarsi la ragione della popolarità di Love Actually - L'amore davvero, pellicola inglese di culto dove interpreta il Primo Ministro inglese che si innamora di una sua collaboratrice. "Non capisco ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ripensa con orrore alladi danza in, girata alle 7 del mattino mentre era 'sobrio come una pietra'.non ha grande fiducia nelle sue doti di ballerino e ritiene il momento in cui lo vediamo impegnato in unin- L'amore davvero lamaiha ammesso inoltre di non riuscire a spiegarsi la ragione della popolarità di- L'amore davvero, pellicola inglese di culto dove interpreta il Primo Ministro inglese che si innamora di una sua collaboratrice. "Non capisco ...

matildxe : the kissing booth credo o love actually cioè sono film che non mi stanco mai di vedere - DalBologknees : Aka il piccoletto di Love actually - YUSEONGS : @minghouse8 HJAJSJJSHAJJS i love ur content n minghao threads ???????? m surprised U followed me actually ??HAJJSJDJDJ - MLenaBlueberry : @Fasulina03 Basta che non mi fai Love Actually che non ho mai finito di vederlo. - vlrrmorghulis : Oggi giornata di lezioni online e di studio, ma stasera mi voglio assolutamente vedere Love Actually -

Ultime Notizie dalla rete : Love Actually Love Actually, su Netflix in streaming da oggi Movieplayer.it Love Actually, su Netflix in streaming da oggi

Love Actually - L'amore davvero, la commedia romantica cult con Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley e Andrew Lincoln, arriva da oggi su Netflix! Love Actually - L'amore davvero torna su Netflix i ...

Netflix, le Novita' di Ottobre 2020

I titoli in uscita a Ottobre 2020 su Netflix: L'esorcista (1 ottobre), Non è un paese per vecchi (1 ottobre), Emily in Paris (2 ottobre), Il Legame (2 ottobre), Capri-Revolution (5 otttobre), Cattivis ...

Love Actually - L'amore davvero, la commedia romantica cult con Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley e Andrew Lincoln, arriva da oggi su Netflix! Love Actually - L'amore davvero torna su Netflix i ...I titoli in uscita a Ottobre 2020 su Netflix: L'esorcista (1 ottobre), Non è un paese per vecchi (1 ottobre), Emily in Paris (2 ottobre), Il Legame (2 ottobre), Capri-Revolution (5 otttobre), Cattivis ...