La Francia in lockdown da venerdì, Macron: “Le misure prese non bastano più, siamo stati sommersi”. Registrati 70mila casi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Francia è ormai fuori controllo, così il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato alla Nazione che da venerdì il Paese tornerà in lockdown, anche se le scuole rimarranno aperte: sarà il primo in tutto il continente dall’inizio della seconda ondata di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono quasi 70mila le persone che hanno contratto il Covid-19, con 767 decessi, 2.821 ricoveri e 372 persone entrate in terapia intensiva. Dati mai visti prima in Europa che hanno portato il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ad ammettere che “le misure prese non bastano più”. Il capo dell’Eliseo ha dichiarato che il Paese è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’aumento dei contagi inè ormai fuori controllo, così il presidente della Repubblica, Emmanuel, ha annunciato alla Nazione che da venerdì il Paese tornerà in, anche se le scuole rimarranno aperte: sarà il primo in tutto il continente dall’inizio della seconda ondata di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono quasile persone che hanno contratto il Covid-19, con 767 decessi, 2.821 ricoveri e 372 persone entrate in terapia intensiva. Dati mai visti prima in Europa che hanno portato il presidente della Repubblica, Emmanuel, ad ammettere che “lenonpiù”. Il capo dell’Eliseo ha dichiarato che il Paese è stato ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì #FRANCIA - chedisagio : Se oggi Francia e Germania proclamano un lockdown, per noi è solo questione di tempo. - Agenzia_Ansa : La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno.… - marifcinter : Oggi in Francia 69.854 nuovi casi, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva #Covid Macron: 'La lucid… - giovannabrunitt : La Francia chiude tutto tranne le scuole. La Puglia chiude solo le scuole. #misteri in tempo di #covid #francia… -