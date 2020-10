Grease | il riferimento ad un attore ucciso che fu eliminato dal film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una celebre canzone difu sottoposta a una modifica del testo durante le riprese delper togliere ila un. Una celebre canzone difu sottoposta a una modifica del testo durante le riprese, per togliere ila un. Nella versione originale andata in scena a Broadway, il brano Look at Me, I'm Sandra Dee contiene infatti un'allusione a Sal Mineo, che all'epoca della versione teatrale era ancora vivo. Sal Mineo fu pugnalato a morte nel 1976, prima delle riprese del, e così si scelse di sostituire quella parte del testo, inserendo al suo posto un rimando a Elvis Presley, che era stato considerato per la parte di Danny Zuko quando Allan Carr ...