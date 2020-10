GF Vip 5, parla l’amante di Guenda Goria: “Frequentava sia me che Telemaco” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo “scapestrato” di cui parlava Maria Teresa Ruta, il ragazzo giovane e spensierato che vorrebbe per sua figlia, reduce da una storia con un uomo molto più grande di lei e preda da un altro uomo di mezza età, Telemaco Dell’Aquila, esiste davvero. Si chiama Christian Leone, ed è stato con la Goria a Sharm El Sheikh prima di scoprire che lei nel frattempo si era presa una cotta e aveva cominciato a frequentare Telemaco Dell’Aquila, di cui il ragazzo sarebbe stato anche un collaboratore. Leone ha rilasciato alle pagine di ‘Chi’ un’intervista al vetriolo nel quale non solo conferma la storia, ma mette subito in chiaro di non essere un mitomane e di non poter essere smentito visto che ha prove di tutti i tipi su quello che dice. A quanto pare Christian si è fatto da parte quando ha visto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo “scapestrato” di cuiva Maria Teresa Ruta, il ragazzo giovane e spensierato che vorrebbe per sua figlia, reduce da una storia con un uomo molto più grande di lei e preda da un altro uomo di mezza età, Telemaco Dell’Aquila, esiste davvero. Si chiama Christian Leone, ed è stato con laa Sharm El Sheikh prima di scoprire che lei nel frattempo si era presa una cotta e aveva cominciato a frequentare Telemaco Dell’Aquila, di cui il ragazzo sarebbe stato anche un collaboratore. Leone ha rilasciato alle pagine di ‘Chi’ un’intervista al vetriolo nel quale non solo conferma la storia, ma mette subito in chiaro di non essere un mitomane e di non poter essere smentito visto che ha prove di tutti i tipi su quello che dice. A quanto pare Christian si è fatto da parte quando ha visto ...

