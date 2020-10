GdF scuola sottufficiali 10 positivi al covid, giuramento in streaming per i nuovi allievi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'Aquila - In tempi di covid anche il giuramento dei 916 nuovi allievi della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila diventa online e con la mascherina. È un lontano ricordo delle migliaia di famigliari che giungevano da tutta Italia per festeggiare i nuovi cadetti. "La procedura stabilità al riavvio dei corsi, è necessaria per salvaguardare la sicurezza degli allievi e di tutto il personale della scuola"- dice il colonnello Leonardo Ricci, comandante dei corsi della scuola- "ad oggi nella scuola, su 2.168 allievi tra i 19-26 anni, ci sono 10 casi di positività, messi in isolamento, in attesa del risultato del tampone. Una ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'Aquila - In tempi dianche ildei 916dellaispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila diventa online e con la mascherina. È un lontano ricordo delle migliaia di famigliari che giungevano da tutta Italia per festeggiare icadetti. "La procedura stabilità al riavvio dei corsi, è necessaria per salvaguardare la sicurezza deglie di tutto il personale della"- dice il colonnello Leonardo Ricci, comandante dei corsi della- "ad oggi nella, su 2.168tra i 19-26 anni, ci sono 10 casi dità, messi in isolamento, in attesa del risultato del tampone. Una ...

