Fusione Fca-Psa, intesa entro marzo 2021 per la nascita del colosso Stellantis (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I cda di Fca e Psa hanno firmato per il progetto di Fusione che farà nascere il quarto gruppo mondiale di costruttori automobilistici. Fca e Psa continuano a lavorare per portare a termine la Fusione dei due gruppi dell’automotive. Fca-Psa, le firme dei cda Poche ore fa, infatti, i rispettivi consigli d’amministrazione hanno posto le firme sul progetto di Fusione transfrontaliera dei due gruppi. Le parti prevedono che l’operazione sarà perfezionata entro la fine del primo trimestre 2021, quindi marzo. Nonostante gli effetti della pandemia, i due gruppi confermano impegni e intenzioni. Fonte foto: https://www.facebook.com/FCAFiatChryslerAutomobilesNasce il colosso Stellantis Fca e Psa daranno così ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I cda di Fca e Psa hanno firmato per il progetto diche farà nascere il quarto gruppo mondiale di costruttori automobilistici. Fca e Psa continuano a lavorare per portare a termine ladei due gruppi dell’automotive. Fca-Psa, le firme dei cda Poche ore fa, infatti, i rispettivi consigli d’amministrazione hanno posto le firme sul progetto ditransfrontaliera dei due gruppi. Le parti prevedono che l’operazione sarà perfezionatala fine del primo trimestre, quindi. Nonostante gli effetti della pandemia, i due gruppi confermano impegni e intenzioni. Fonte foto: https://www.facebook.com/FCAFiatChryslerAutomobilesNasce ilFca e Psa daranno così ...

Agenzia_Ansa : #Fca-#Psa: nuovi passi verso la fusione, ok entro marzo 2021 #ANSA - MediasetTgcom24 : Fca-Psa, nuovi passi verso la fusione: ok entro marzo 2021 #Fca - NewsMondo1 : Fusione Fca-Psa, intesa entro marzo 2021 per la nascita del colosso Stellantis - motor__cycle : Fca-Psa: nuovi passi verso fusione, ok entro marzo 2021 - cappelIaiomatto : #Fca-#Psa: nuovi passi verso la fusione, ok entro marzo 2021 #ANSA -