Francia in lockdown, l'annuncio di Macron: "Si torna in lockdown, chiudiamo il Paese come in primavera"

Covid, Francia in lockdown: l'annuncio di Macron "A prescindere da quello che faremo, circa 9mila persone saranno in rianimazione e se non facciamo oggi quanto necessario, se non diamo un colpo fatale ai contagi i nostri ospedali saranno presto pieni, senza possibilità di trasferire i malati perché il virus è dappertutto", così il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato le nuove misure di contenimento del Coronavirus in Francia di cui, ha detto, "si assume la piena responsabilità". L'obiettivo è quello di proteggere i più deboli, gli operatori umanitari, i malati ma anche l'economia, ha sottolineato il presidente. "Non possiamo pensare di avere una sanità solida se non ...

