Coronavirus | Macron | “Lockdown in Francia da venerdì” Stop a bar e ristoranti | ma le scuole restano aperte”

ROMA – "Confinamento" su tutto il territorio nazionale della Francia a partire da venerdì: ad annunciarlo questa sera il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. "Le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare, le Rsa e le case di cura potranno essere ancora visitate" ha precisato Macron. Stop invece, ha annunciato il presidente, a bar e ristoranti.

