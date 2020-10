Coronavirus, bombe carta a Palermo. Ferito operatore Mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Momenti di tensione questa sera a Palermo nel corso della manifestazione contro il DPCM, quando un gruppo di manifestanti ha iniziato a lanciare fumogeni e bombe carta contro le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Un operatore del service che lavora con Mediaset, Michele Schillaci, è rimasto leggermente Ferito e soccorso dai sanitari del 118 giunti con l'ambulanza. La polizia ha fermato due persone. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Momenti di tensione questa sera anel corso della manifestazione contro il DPCM, quando un gruppo di manifestanti ha iniziato a lanciare fumogeni econtro le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Undel service che lavora con, Michele Schillaci, è rimasto leggermentee soccorso dai sanitari del 118 giunti con l'ambulanza. La polizia ha fermato due persone.

A seguito della comunicazione da parte di un dipendente del Suap, lunedì e martedì era stata predisposta la chiusura e la sanificazione dei locali di via Ugo la Malfa: oggi il personale è stato sottop ...

ai Quattro Canti bombe carta e cariche della polizia 19:18Patto per Palermo ed iter realizzazione opere, sindacati in pressing su assessore Prestigiacomo 19:18Covid19 in Germania, scatta il lockdown ...

