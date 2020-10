“Conte ha l’ordine di lockdown per il 2 Novembre” – Complottismo fresco di importazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Conte ha l’ordine di lockdown per il 2 Novembre” è la prova che una volta scoperta una teoria del complotto, la stessa viene replicata. Solo ieri infatti abbiamo dimostrato che non esiste alcun “ordine di lockdown in Canada”, ed ora ci tocca sottoporre a Fact Checking la stessa bufala moltiplicata per ogni stato su questo pianeta. Perché lo scopo del complottista, è proprio questo: cercare di prendere per sfinimento chiunque cerchi di avere un dialogo del tutto razionale, secondo un copione che riassumeremo così: “Ohi Buffale, mi dicono che in Canada c’è il piano di lockdown? Buffala, non buffala, boooooo!” “Buon uomo, guardi che non corrisponde al vero” “Ohi Buffale, mi dicono che in Afganistan c’è il piano di ... Leggi su bufale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Conte ha l’ordine diper il 2 Novembre” è la prova che una volta scoperta una teoria del complotto, la stessa viene replicata. Solo ieri infatti abbiamo dimostrato che non esiste alcun “ordine diin Canada”, ed ora ci tocca sottoporre a Fact Checking la stessa bufala moltiplicata per ogni stato su questo pianeta. Perché lo scopo del complottista, è proprio questo: cercare di prendere per sfinimento chiunque cerchi di avere un dialogo del tutto razionale, secondo un copione che riassumeremo così: “Ohi Buffale, mi dicono che in Canada c’è il piano di? Buffala, non buffala, boooooo!” “Buon uomo, guardi che non corrisponde al vero” “Ohi Buffale, mi dicono che in Afganistan c’è il piano di ...

MoniaProvvedi : RT @_8Debora_: CONTE HA L'ORDINE DI LOCKDOWN PER IL 2 NOVEMBRE MA NON E' FINITA QUI MENTRE IL TRADITORE CONTE CHIEDE AI CITTADINI DI RISPE… - pietro30199674 : RT @_8Debora_: CONTE HA L'ORDINE DI LOCKDOWN PER IL 2 NOVEMBRE MA NON E' FINITA QUI MENTRE IL TRADITORE CONTE CHIEDE AI CITTADINI DI RISPE… - ScalziGiuseppe : RT @_8Debora_: CONTE HA L'ORDINE DI LOCKDOWN PER IL 2 NOVEMBRE MA NON E' FINITA QUI MENTRE IL TRADITORE CONTE CHIEDE AI CITTADINI DI RISPE… - graziamorisi : RT @_8Debora_: CONTE HA L'ORDINE DI LOCKDOWN PER IL 2 NOVEMBRE MA NON E' FINITA QUI MENTRE IL TRADITORE CONTE CHIEDE AI CITTADINI DI RISPE… - JenMax57 : RT @_8Debora_: CONTE HA L'ORDINE DI LOCKDOWN PER IL 2 NOVEMBRE MA NON E' FINITA QUI MENTRE IL TRADITORE CONTE CHIEDE AI CITTADINI DI RISPE… -

Ultime Notizie dalla rete : “Conte l’ordine Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera