Con la ZEE restituiamo all’Italia la sovranità sul proprio mare

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La mia proposta di legge sull’istituzione di una Zona Economica Esclusiva è stata finalmente votata alla Camera. Adesso la palla passerà al Senato per l’approvazione finale del provvedimento. Intanto il primo step, il più importante, è stato superato. Una vittoria per il MoVimento 5 Stelle che si è sempre battuto per questo tema. È stato un lavoro lungo molti mesi, che rende orgogliosa me e chi ha creduto insieme a me nella necessità di stabilire un controllo sulche circonda il nostro Paese. Un provvedimento che l’Italia attendeva da ben 26 anni, dal 1994, data in cui la Convenzione ONU sul Diritto del(firmata a Montego Bay nel 1982) è entrata in vigore. Con questa legge, infatti, l’Italia si dota di uno strumento giuridico che consentirà al governo di ...