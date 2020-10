**Caso Saguto: legale giudice assolto, 'restituita dignità a magistrato serio e onesto'** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Il Tribunale ha restituito dignità a un magistrato serio e onesto che si è trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Fabio Lanfranca, legale del giudice Lorenzo Chiaramonte assolto nel processo sul 'cerchio magico ' di Silvana Saguto. La Procura aveva chiesto per il magistrato, che lavorava nella sezione Misure di prevenzione della Saguto, la condanna a due anni e mezzo di carcere. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Il Tribunale ha restituito; a unche si è trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Fabio Lanfranca,delLorenzo Chiaramontenel processo sul 'cerchio magico ' di Silvana. La Procura aveva chiesto per il, che lavorava nella sezione Misure di prevenzione della, la condanna a due anni e mezzo di carcere.

