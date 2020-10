Casa Papanice 'ancora abbandonata', due mesi dopo l'appello alla Regina. L'interrogazione in Senato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ancora tutto fermo per Casa Papanice , il villino a Roma opera dell'archistar Paolo Portoghesi , e che si trova in condizioni di degrado nonostante sia da tempo sede dell'ambasciata della Giordania. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)tutto fermo per, il villino a Roma opera dell'archistar Paolo Portoghesi , e che si trova in condizioni di degrado nonostante sia da tempo sede dell'ambasciata della Giordania. ...

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Interrogazione parlamentare in Senato per Casa Papanice, villino opera dell'archistar Paolo Portoghesi a Roma. Realizzata tra il 1966 e 1969 su commissione dell'imprenditore ...

