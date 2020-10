Borse 28 ottobre, mercati a picco: Piazza Affari perde il 4,06 per cento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Borse 28 ottobre. I mercati in rosso per la paura di nuovi lockdown. Piazza Affari lascia per strada oltre il 4%. MILANO – Borse 28 ottobre. Nuova giornata molto difficile per i mercati. Le parole del premier Conte e le decisioni di altri Paesi sul lockdown pesano sui listini. Una chiusura in negativo nel Vecchio Continente. Seduta negativa per gli indici europei, con il rischio di continuare anche nei prossimi giorni con lo stesso andamento. Borse 28 ottobre La chiusura contrastata di Wall Street ha portato ad un andamento incerto. Tokyo ha perso lo 0,29%. Anche Hong Kong ha terminato la seduta in rosso (-0,4%). L’unica a segnare il rialzo è Shanghai (+0,8%). Il rischio di un nuovo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)28. Iin rosso per la paura di nuovi lockdown.lascia per strada oltre il 4%. MILANO –28. Nuova giornata molto difficile per i. Le parole del premier Conte e le decisioni di altri Paesi sul lockdown pesano sui listini. Una chiusura in negativo nel Vecchio Continente. Seduta negativa per gli indici europei, con il rischio di continuare anche nei prossimi giorni con lo stesso andamento.28La chiusura contrastata di Wall Street ha portato ad un andamento incerto. Tokyo ha perso lo 0,29%. Anche Hong Kong ha terminato la seduta in rosso (-0,4%). L’unica a segnare il rialzo è Shanghai (+0,8%). Il rischio di un nuovo ...

infoiteconomia : Le Borse di oggi, 28 ottobre. Mercati a picco per i nuovi lockdown: Milano perde il 4,06% - MarketWall_ITA : ??Update #MERCATI 28 ottobre ore 17:30 ?? un minuto dedicato alla chiusura delle #BorseEuropee, apertura delle borse… - fainformazione : Il Covid spaventa le Borse, Piazza Affari affonda La ratio dei mercati azionari dell'ultimo mercoledì di ottobre?… - fainfoeconomia : Il Covid spaventa le Borse, Piazza Affari affonda La ratio dei mercati azionari dell'ultimo mercoledì di ottobre?… - aderenzis1 : Le Borse di oggi, 28 ottobre. Mercati in ansia per i nuovi lockdown: forti ribassi. Anche l'euro sc… -