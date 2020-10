Bayern Monaco, nuova fumata nera per Alaba: Juventus e Inter sperano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ennesima fumata nera sul rinnovo tra il Bayern Monaco e David Alaba. Juventus e Inter restano alla finestra sul difensore austriaco, in scadenza la prossima estate nuova fumata nera nelle trattative per il rinnovo di contratto tra David Alaba e il Bayern Monaco. Il duttile difensore austriaco è in scadenza il prossimo giugno e manca ancora l’accordo sul possibile prolungamento come scrive la Bild. A vuoto il nuovo tentativo dei bavaresi, con Alaba che chiede un ingaggio da 15 milioni di euro netti come base fissa, contro gli 11 milioni più 6 di bonus fino al 2026 che mette sul piatto invece la società. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ennesimasul rinnovo tra ile Davidrestano alla finestra sul difensore austriaco, in scadenza la prossima estatenelle trattative per il rinnovo di contratto tra Davide il. Il duttile difensore austriaco è in scadenza il prossimo giugno e manca ancora l’accordo sul possibile prolungamento come scrive la Bild. A vuoto il nuovo tentativo dei bavaresi, conche chiede un ingaggio da 15 milioni di euro netti come base fissa, contro gli 11 milioni più 6 di bonus fino al 2026 che mette sul piatto invece la società. ...

