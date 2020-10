Basket femminile: Geas-Vigarano e Broni-Ragusa rinviate, due partite in meno nel weekend della 6a giornata di Serie A1 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono state rinviate due partite della 6a giornata di Serie A1 femminile. Si tratta di quelle tra Geas Sesto San Giovanni e Dondi Multistore Vigarano e tra Broni e Passalacqua Ragusa. In entrambe le situazioni è il Covid-19 il motivo principale dei rinvii. Il Geas, dopo aver avuto sei casi di positività che l’hanno decimato contro la Dinamo Sassari dovendo anche finire la partita in 4 per cinque falli di Costanza Verona e serio infortunio di Sara Crudo (lesione collaterale mediale di 2°-3° grado al ginocchio destro, che dovrebbe farle saltare il doppio appuntamento con la Nazionale), ha comunicato proprio oggi che altri due se ne sono presentati, uno riguardante una giocatrice ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono statedue6adiA1. Si tratta di quelle traSesto San Giovanni e Dondi Multistoree trae Passalacqua. In entrambe le situazioni è il Covid-19 il motivo principale dei rinvii. Il, dopo aver avuto sei casi di positività che l’hanno decimato contro la Dinamo Sassari dovendo anche finire la partita in 4 per cinque falli di Costanza Verona e serio infortunio di Sara Crudo (lesione collaterale mediale di 2°-3° grado al ginocchio destro, che dovrebbe farle saltare il doppio appuntamento con la Nazionale), ha comunicato proprio oggi che altri due se ne sono presentati, uno riguardante una giocatrice ...

Questa la lista delle 25 probabili azzurri selezionate: Olbis Andrè Futo, Sabrina Cinili, Martina Crippa, Valeria De Pretto, Jasmine Keys, Giorgia Sottana, Schio,, Beatrice Attura, Martina Bestagno, ...

