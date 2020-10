Autostrade, via libera CDP a offerta dettagliata con conferma range prezzo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di CDP ha dato il via libera all’operazione che, tramite CDP Equity, porterà all’acquisizione dell’intera quota detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (ASPI), superiore all’88%, congiuntamente ai fondi Blackstone e Macquarie. Via libera anche alla proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all’operazione prospettata. Nell’ambito dell’operazione, CDP Equity sarà il primo azionista con il 40% di BidCo, il veicolo attraverso cui sarà realizzato l’investimento, e nominerà Presidente e Amministratore Delegato dello stesso e di Aspi. L’operazione, inoltre, prevede il possibile ingresso di altri investitori italiani nella ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di CDP ha dato il viaall’operazione che, tramite CDP Equity, porterà all’acquisizione dell’intera quota detenuta da Atlantia inper l’Italia (ASPI), superiore all’88%, congiuntamente ai fondi Blackstone e Macquarie. Viaanche alla proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all’operazione prospettata. Nell’ambito dell’operazione, CDP Equity sarà il primo azionista con il 40% di BidCo, il veicolo attraverso cui sarà realizzato l’investimento, e nominerà Presidente e Amministratore Delegato dello stesso e di Aspi. L’operazione, inoltre, prevede il possibile ingresso di altri investitori italiani nella ...

