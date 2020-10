Aurora Ramazzotti festeggia papà Eros, il suo dolce abbraccio fa sognare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aurora Ramazzotti festeggia papà Eros e lo fa sui social in occasione del compleanno del cantante romano che compie 57 anni. Le parole. Aurora Ramazzotti (fonte foto: GettyImages)Eros Ramazzotti proprio oggi compie cinquantasette anni e tra i tanti messaggi di auguri anche da parte dei suoi fan, spunta quello più bello e dolce di tutti che arriva proprio da sua figlia Aurora, vera star dei social. La giovane nata dal matrimonio con Michelle Hunziker è la prima fan e ammiratrice del padre e della sue canzoni che non smette mai di canticchiare nelle sue storie social e oggi ha deciso di rendere orgoglioso il padre con delle parole speciali. I suoi auguri arrivano dritti al cuore dei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)papàe lo fa sui social in occasione del compleanno del cantante romano che compie 57 anni. Le parole.(fonte foto: GettyImages)proprio oggi compie cinquantasette anni e tra i tanti messaggi di auguri anche da parte dei suoi fan, spunta quello più bello edi tutti che arriva proprio da sua figlia, vera star dei social. La giovane nata dal matrimonio con Michelle Hunziker è la prima fan e ammiratrice del padre e della sue canzoni che non smette mai di canticchiare nelle sue storie social e oggi ha deciso di rendere orgoglioso il padre con delle parole speciali. I suoi auguri arrivano dritti al cuore dei ...

