AMD svela le sue GPU RX 6800 | RX 6800 XT e RX 6900 XT | prezzo | data di uscita e specifiche

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) AMD nella giornata di oggi ha tenuto un evento in cui ha rivelato la prossima generazione di GPU costruite sull'architettura Big Navi/RDNA 2. Le tre GPU che AMD ha rivelato al mondo sono della serie RX 6000 e precisamente sono: RX, RXXT e RXXT.Ciascuna di queste schede grafiche presenta anche un tipo di cache super denso e veloce a cui AMD si riferisce come Infinity Cache. Idealmente, questo aumenterà la larghezza di banda sulle loro schede in modo che la GPU possa ricevere le istruzioni più rapidamente riducendo anche la potenza necessaria per inviare queste istruzioni. AMD stima inoltre che le GPU RDNA 2 otterranno il 54% in più di prestazioni per watt. L'impatto complessivo del lavoro di AMD per ridurre drasticamente il consumo energetico nelle schede della serie ...