All’ultimo Dpcm non ci sono giustificazioni Ora il premier ha davanti a sé solo due scelte

Era ampiamente prevedibile. In una Nazione dove siamo tutti allenatori di pallone, opinionisti, esperti di ogni cosa, ispettori, sceriffi, giornalisti, politologi, medici, avvocati e scienziati anche la gestione della pandemia non poteva sottrarsi. L'Italia a febbraio si è dimostrata debole ed impreparata per la gestione dell'emergenza Covid. I contagi repentini hanno dimostrato che i tagli lineari alla sanità e la gestione politica del sistema hanno creato notevoli danni e inefficienze. A fronte di tanti bravi operatori del settore sanitario il nostro Paese ha sempre avuto grossi problemi sia per quanto riguarda le strutture ospedaliere, sia per quanto concerne lo scarso numero di medici e infermieri. La pandemia non ha fatto altro che scoprire clamorosamente questo aspetto.

