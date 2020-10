“Aggredito in strada con delle forbici”. Temptation Island, Michael De Giorgio: “Il polso trapassato da parte a parte”. Le immagini sono strazianti (FOTO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dramma per Michael De Giorgio, ex partecipante di Temptation Island. Il tatuatore è stato aggredito nella notte con un paio di forbici. Il giovane si è recato prontamente in ospedale dove è stato operato d’urgenza. L’intervento chirurgico è andato per il meglio ma ad oggi non è chiaro se lascerà delle conseguenze importanti, che potrebbero cambiare la vita del 29enne. È stato il diretto interessato a parlarne su Instagram, dove ha prima mostrato uno scatto del polso insanguinato e poi ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi follower. Michael De Giorgio ha preferito non chiarire le dinamiche dell’aggressione che ha stravolto la sua esistenza. “Questa notte ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dramma perDe, excipante di. Il tatuatore è stato aggredito nella notte con un paio di forbici. Il giovane si è recato prontamente in ospedale dove è stato operato d’urgenza. L’intervento chirurgico è andato per il meglio ma ad oggi non è chiaro se lasceràconseguenze importanti, che potrebbero cambiare la vita del 29enne. È stato il diretto interessato a parlarne su Instagram, dove ha prima mostrato uno scatto delinsanguinato e poi ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi follower.Deha preferito non chiarire le dinamiche dell’aggressione che ha stravolto la sua esistenza. “Questa notte ...

EremitaMancato : RT @AntonioCarrabi1: Aggredito per strada stamattina presto da un tizio lontano da me, ben oltre la distanza di sicurezza, perché camminavo… - melannas : RT @AntonioCarrabi1: Aggredito per strada stamattina presto da un tizio lontano da me, ben oltre la distanza di sicurezza, perché camminavo… - Alessandrobarix : RT @AntonioCarrabi1: Aggredito per strada stamattina presto da un tizio lontano da me, ben oltre la distanza di sicurezza, perché camminavo… - ThePRagno88 : RT @AntonioCarrabi1: Aggredito per strada stamattina presto da un tizio lontano da me, ben oltre la distanza di sicurezza, perché camminavo… - CarpaneseSilva1 : RT @AntonioCarrabi1: Aggredito per strada stamattina presto da un tizio lontano da me, ben oltre la distanza di sicurezza, perché camminavo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aggredito strada 'C'è una rissa in strada' | ma era un'aggressione a una 27enne | paura nella notte a Colli Aniene Zazoom Blog