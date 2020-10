Tutta colpa dei trasporti. I 5 Stelle mettono la De Micheli alla sbarra. I grillini chiedono un tavolo urgente. Sotto accusa il caos dei mezzi pubblici (Di martedì 27 ottobre 2020) Hanno dovuto, obtorto collo, accettare il compromesso sulla didattica a distanza per le scuole superiori e rassegnarsi che a pagare il prezzo siano quelle categorie – dai ristoranti alle palestre – a cui è stato pure chiesto di adeguarsi alle misure anti Covid ma ora non accettano che sui trasporti si rimanga fermi. Per i Cinque Stelle la misura è colma e l’irritazione nei confronti di chi viene ritenuto il maggiore responsabile di questo stallo nel Trasporto pubblico locale, ovvero la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, è massima. E non solo la scuola, buona parte delle misure restrittive decise con l’ultimo Dpcm sono state varate con l’intenzione di alleggerire il trasporto pubblico. Non da ultimo la chiusura di cinema e teatri: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Hanno dovuto, obtorto collo, accettare il compromesso sulla didattica a distanza per le scuole superiori e rassegnarsi che a pagare il prezzo siano quelle categorie – dai ristoranti alle palestre – a cui è stato pure chiesto di adeguarsi alle misure anti Covid ma ora non accettano che suisi rimanga fermi. Per i Cinquela misura è colma e l’irritazione nei confronti di chi viene ritenuto il maggiore responsabile di questo stallo nel Trasporto pubblico locale, ovvero la ministra delle Infrastrutture e deiPaola De, è massima. E non solo la scuola, buona parte delle misure restrittive decise con l’ultimo Dpcm sono state varate con l’intenzione di alleggerire il trasporto pubblico. Non da ultimo la chiusura di cinema e teatri: ...

I contagi salgono ancora: 73 Si torna a morire in Versilia per colpa del Covid ... Viareggio 20. In tutta l'Asl sono 598 i contagiati in un solo giorno. Numeri altissimi soprattutto in ...

