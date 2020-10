Trieste Science+Fiction Festival 2020 sarà solo on line: dal 29 ottobre - 3 novembre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) La 20° edizione del Trieste Science+Fiction Festival si svolgerà da giovedì 29 ottobre fino a martedì 3 novembre esclusivamente in modalità online. Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre per la prima volta esclusivamente on line. Quest'anno l'evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia online nella Sala Web di MYmovies. Al suo debutto sul web il Festival propone una selezione del meglio della fantascienza del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) La 20° edizione delsi svolgerà da giovedì 29fino a martedì 3esclusivamente in modalità on, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29al 3per la prima volta esclusivamente on. Quest'anno l'evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia onnella Sala Web di MYmovies. Al suo debutto sul web ilpropone una selezione del meglio della fantascienza del ...

