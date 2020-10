Teggiano, la Diocesi istituisce un fondo per le famiglie in difficoltà (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTeggiano (Sa) – L’istituzione di un “fondo Solidarietà Famiglia” come segno di vicinanza concreta a famiglie e soggetti in difficoltà, residenti nel territorio della Diocesi. E’ quanto deciso dalla Diocesi di Teggiano-Policastro, unitamente alla Caritas Diocesana, visto il difficile momento storico legato all’epidemia da Covid-19. “Sempre più persone lamentano, infatti, difficoltà per via della perdita di lavoro, riduzione dell’orario o di entrate, cassa integrazione, attività in proprio ridotta o chiusa. A questo si aggiungono le difficoltà nella gestione dei canoni di affitto, gli sfratti per morosità, nonché i disagi legati alla gestione delle spese per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’istituzione di un “Solidarietà Famiglia” come segno di vicinanza concreta ae soggetti in difficoltà, residenti nel territorio della. E’ quanto deciso dalladi-Policastro, unitamente alla Caritas Diocesana, visto il difficile momento storico legato all’epidemia da Covid-19. “Sempre più persone lamentano, infatti, difficoltà per via della perdita di lavoro, riduzione dell’orario o di entrate, cassa integrazione, attività in proprio ridotta o chiusa. A questo si aggiungono le difficoltà nella gestione dei canoni di affitto, gli sfratti per morosità, nonché i disagi legati alla gestione delle spese per ...

Morto don Vincenzo Manzione, il sacerdote delle beatificazioni

di Pasquale Sorrentino Era stato contagiato anche dal Covid, Don Vincenzo Manzione, il parroco originario di Teggiano ma residente a Roma deceduto nell’ospedale di Potenza. Aveva anche altre patologie ...

