Roma | commercianti in piazza | ‘Conte | ora basta dissanguare gli italiani’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Cartellino rosso per Conte. Gli italiani non vogliono fallire” e ancora “Conte Dracula, oragli italiani” sono questi due dei tanti striscioni che iscesi inCavour oggi pomeriggio dalle 18 hanno esposto. Continuano anche nella Capitale le proteste pacifiche e spontanee, perché le restrizioni contenute nell’ultimo decreto non stanno facendo altro che piegare economicamente categorie già in estrema difficoltà. Gli italiani non vogliono fallire, non vogliono abbassare per sempre le saracinesche delle attività. Leggi anche:, proteste in tutta la città contro il nuovo DPCM: ‘Così ci fate morire’ Da mesi gestori di palestre, bar, piscine, ristoranti, cinema, ...