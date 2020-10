Milano e Napoli | serve lockdown Qui il virus dilaga incontrollato

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Serena Coppetti Le misure del nuovo dpcm non sarebbero sufficienti Potrebbe non essere ancora abbastanza. Lo ha detto chiaro, ieri, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. Tanto chiaro da arrivare a pronunciare quella parola che nessuno di noi avrebbe più voluto ascoltare:. «Ilin alcune aree del Paese - ha detto - Servonolocali». Per lui «le misure adottate non sono sufficienti. Sono un passo avanti ma mio avviso non sufficiente ad affrontare la circolazione delin questo momento - ha spiegato ancora Ricciardi - Le misure vanno prese in maniera proporzionata alla circolazione delche in questo momento in alcune aree del Paese, è ...