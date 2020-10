LIVE Anversa-Virtus Bologna 33-43, EuroCup basket in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio per le V Nere a fine primo tempo (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Ci prendiamo una breve pausa. Ci risentiamo per l’inzio della ripresa. 20.58 doppia cifra di vantaggio per la Virtus Bologna contro Anversa al termine di un primo tempo sicuramente non bellissimo. Evidente la differenza tecnica tra le due squadre, con le V Nere partite forte (3-15 di parziale iniziale) e poi sempre avanti nel punteggio. 15 punti per Josh Adams, 10 per Milos Teodosic. fine primo tempo: Anversa-Virtus Bologna 33-43 Tessitori fallisce il tiro libero supplementare. 33-43 Tessitori ristabilisce la doppia ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Ci prendiamo una breve pausa. Ci risentiamo per l’inzio della ripresa. 20.58diper lacontroal termine di unsicuramente non bellissimo. Evidente la differenza tecnica tra le due squadre, con le Vpartite forte (3-15 di parziale iniziale) e poi sempre avanti nel punteggio. 15 punti per Josh Adams, 10 per Milos Teodosic.33-43 Tessitori fallisce il tiro libero supplementare. 33-43 Tessitori ristabilisce la...

zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna 31-39 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #31-39 - OA_Sport : LIVE Anversa-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - #Anversa-Virtus… - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - #Anversa-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #Eurocup -