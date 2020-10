Il Giornale: Napoli ha trasformato Gattuso in un filosofo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Giornale dedica un articolo a Rino Gattuso. Si sofferma sulla trattativa con De Laurentiis e sulle sue parole a proposito della crisi Covid. Gennaro Gattuso libero pensatore. Chi l’avrebbe mai detto? L’aria di Napoli lo ha trasformato quasi in un filosofo. Ricorda le sue parole a proposito del rinnovo del contratto: «Io non credo ai contratti. A Napoli sto bene, con De Laurentiis mi trovo a perfezione, sposo in pieno il suo progetto, ma io voglio essere un uomo libero fino in fondo». E scrive: Rino ha condotto a miti consigli persino AdL, il presidente che avrebbe voluto blindarlo come sua consuetudine. E invece Gattuso è riuscito a convincerlo a rinnovargli il contratto senza il capestro della clausola onerosa, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildedica un articolo a Rino. Si sofferma sulla trattativa con De Laurentiis e sulle sue parole a proposito della crisi Covid. Gennarolibero pensatore. Chi l’avrebbe mai detto? L’aria dilo haquasi in un. Ricorda le sue parole a proposito del rinnovo del contratto: «Io non credo ai contratti. Asto bene, con De Laurentiis mi trovo a perfezione, sposo in pieno il suo progetto, ma io voglio essere un uomo libero fino in fondo». E scrive: Rino ha condotto a miti consigli persino AdL, il presidente che avrebbe voluto blindarlo come sua consuetudine. E inveceè riuscito a convincerlo a rinnovargli il contratto senza il capestro della clausola onerosa, ...

