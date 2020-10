Il Cdm dà il via libera al decreto Ristori | Bar, palestre, teatri e, forse, tassisti: ecco a chi andranno gli aiuti (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Cdm ha approvato il decreto Ristori . Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi , tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il nuovo provvedimento di emergenza è stato messo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Cdm ha approvato il. Un nuovo pacchetto dida 4-5 miliardi , tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il nuovo provvedimento di emergenza è stato messo ...

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - notizieoggi24 : Decreto Ristori, via libera del Cdm. Assegni fino al 200% per bar e ristoranti. 400% per discoteche #Coronavirus… - Affaritaliani : Via libera del Cdm al decreto Ristori. A chi e come arrivano gli indennizzi - Affaritaliani : Via libera del Cdm al decreto Ristori A chi e come arrivano gli indennizzi - AdriJuve64 : Dl Ristori: Consiglio dei ministri terminato, approvato il decreto -