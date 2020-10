I Santi di Martedì 27 Ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) I Santi DEL GIORNO, 27 Ottobreda www.Santiebeati.it Sant’ EVARISTO Papa e martireBetlemme, primo secolo dopo Cristo – Roma, anno 105(Papa dal 97 al 105).Mentre del suo predecessore Clemente conosciamo la celebre lettera ai cristiani di Corinto, di Evaristo nulla è giunto. Tutto ciò che si sa è nel Liber Pontificalis e negli scritti di Ireneo ed Eusebio: sembra sia stato un greco di Antiochia nato a Betlemme e divenuto il quarto o forse il quinto successore di Pietro intorno all’anno 100. Governò per 9 anni. Leggendarie sono considerate la notizie che sia morto martire, che sia sepolto presso San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25 parrocchi…www.Santiebeati.it/dettaglio/75300 San FIORE DI POLA VI ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 ottobre 2020) IDEL GIORNO, 27da www.ebeati.it Sant’ EVARISTO Papa e martireBetlemme, primo secolo dopo Cristo – Roma, anno 105(Papa dal 97 al 105).Mentre del suo predecessore Clemente conosciamo la celebre lettera ai cristiani di Corinto, di Evaristo nulla è giunto. Tutto ciò che si sa è nel Liber Pontificalis e negli scritti di Ireneo ed Eusebio: sembra sia stato un greco di Antiochia nato a Betlemme e divenuto il quarto o forse il quinto successore di Pietro intorno all’anno 100. Governò per 9 anni. Leggendarie sono considerate la notizie che sia morto martire, che sia sepolto presso San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25 parrocchi…www.ebeati.it/dettaglio/75300 San FIORE DI POLA VI ...

