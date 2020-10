Firenze, vigili fermano una donna senza mascherina: mani al collo e arrestata | video (Di martedì 27 ottobre 2020) "Mi tolga le mani di dosso" si sente urlare la donna all'agente, fermata in piazza della Repubblica a Firenze per non aver indosso la mascherina. I vigili si erano avvicinati alla donna per invitarla ad indossare il dispositivo di sicurezza, ma lei si è rifiutata. Ha iniziato a dare in escandescenza, ed è stata denunciata per per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il video ha fatto il giro del web, scatenando diverse polemiche sull'eccessiva severità dei vigili urbani. Si vede un vigile tenere la donna per il braccio e metterle le mani intorno al collo.Daniela Martani mascherina NoneRissa Al ... Leggi su panorama (Di martedì 27 ottobre 2020) "Mi tolga ledi dosso" si sente urlare laall'agente, fermata in piazza della Repubblica aper non aver indosso la. Isi erano avvicinati allaper invitarla ad indossare il dispositivo di sicurezza, ma lei si è rifiutata. Ha iniziato a dare in escandescenza, ed è stata denunciata per per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità. Ilha fatto il giro del web, scatenando diverse polemiche sull'eccessiva severità deiurbani. Si vede un vigile tenere laper il braccio e metterle leintorno al.Daniela MartaniNoneRissa Al ...

