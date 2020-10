Elisabetta Gregoraci: svelato il suo grande segreto (che Signorini conosce bene) (Di martedì 27 ottobre 2020) Da settimane Elisabetta Gregoraci ripete al suo Pierpaolo Pretelli che una volta usciti dal GF Vip gli dirà delle cose che non può confessare nella casa. Tra venerdì e sabato la badessa ha iniziato a parlare in codice con l’ex velino, prima disegnando sulle mani di lui delle lettere e poi bisbigliandogli i nomi di alcune città (Firenze, Livorno, Ancona). Tra i fan dei ‘Gregorelli’ c’è chi giura di aver sentito Pierpaolo farsi scappare il nome “Flavio“. Madonna raga spero non facciano vedere il pezzo dove a Pierpaolo scappa il nome Flavio #gregorelli — Rebbi (@Rebbi95361350) October 26, 2020 Ieri sera Alfonso Signorini ha “provato” (si fa per dire) a scoprire il segreto della concorrente, ma dopo l’evidente imbarazzo della ... Leggi su biccy (Di martedì 27 ottobre 2020) Da settimaneripete al suo Pierpaolo Pretelli che una volta usciti dal GF Vip gli dirà delle cose che non può confessare nella casa. Tra venerdì e sabato la badessa ha iniziato a parlare in codice con l’ex velino, prima disegnando sulle mani di lui delle lettere e poi bisbigliandogli i nomi di alcune città (Firenze, Livorno, Ancona). Tra i fan dei ‘Gregorelli’ c’è chi giura di aver sentito Pierpaolo farsi scappare il nome “Flavio“. Madonna raga spero non facciano vedere il pezzo dove a Pierpaolo scappa il nome Flavio #gregorelli — Rebbi (@Rebbi95361350) October 26, 2020 Ieri sera Alfonsoha “provato” (si fa per dire) a scoprire ildella concorrente, ma dopo l’evidente imbarazzo della ...

domeniconaso : Devo ancora decidere cosa rappresento peggio la Calabria: il corto di Muccino o Elisabetta Gregoraci? #gfvip - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci: svelato il suo grande segreto (che Signorini conosce bene) - rainyzainy_ : RT @trashbiccis: AUTORI SE CI LEGGETE MANDATE IN ONDA QUESTO FERMO IMMAGINE DI TOMMASO CHE REAGISCE AL (finto) SALVATAGGIO DI ELISABETTA GR… - BaisiLaura : RT @AnnaChi69468926: Oppini alle 02:40 è capace di essere sbronzo e passarsi il vino di bocca in bocca come parlare di storia complessa PER… - veroev02 : Bene io aspetto domani sera per vedere EliGreg con la maglietta rosa di Pier... ?? (comunque mi sembra che la Grego… -