Decreto Ristori: indennità di 1.000 euro, cassa integrazione e licenziamenti. Tutte le novità (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi pomeriggio e ha approvato il Decreto Ristori. Vengono così introdotte una serie di misure per sostenere le categorie maggiormente colpite dal nuovo Dpcm entrato in vigore ieri, lunedì 26 ottobre. Leggi anche: Coronavirus. cassa integrazione e aiuti a fondo perduto per 350mila imprese "Famiglie, imprese e lavoratori stanno affrontando con coraggio l'impatto di questa seconda ondata di contagi. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali voglio dirvi che sono al vostro fianco, e mi sono impegnata a predisporre una serie di aiuti consistenti per aiutarvi a superare anche questa nuova, delicata fase che l'Italia sta affrontando" – commenta Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche ...

