Covid | Rezza rassicura affermando che siamo preparati | e Ricciardi invoca il lockdown a Milano e Napoli

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sicuramente la situazione è ancora ‘più o meno’ sono controllo, e si attendono con ansia i frutti – da qui a 3 settimane – di queste ultime misure interne al recente Dpcm, tuttavia, a leggere i numeri relativi ai contagi (pubblicati nel quotidiano report, a parte), c’è comunque da impallidire. E die che, proprio stamane, è intervenuto in merito all’attuale recrudescenza del virus, anche il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni(nella foto), per fare il punto della situazione e, in qualche modo, invitandoci tra le righe ad essere fiduciosi. “Abbiamo un trend dell’epidemia in aumento, che è stato più marcato nelle ultime 2-3 settimane – ha spiegato l’esperto – Abbiamo un numero di decessi ancora relativamente limitato e ...