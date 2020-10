Coprifuoco speciale per i minorenni in due Comuni (Di martedì 27 ottobre 2020) Nell'avellinese due sindaci firmano ordinanze per vietare ai minorenni di circolare se non per gravi motivi ed accompagnati, Salgono i contagi. Covid, minorenni in giro solo se accompagnati in due Comuni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Nell'avellinese due sindaci firmano ordinanze per vietare aidi circolare se non per gravi motivi ed accompagnati, Salgono i contagi. Covid,in giro solo se accompagnati in duesu Notizie.it.

La Lombardia studia un nuovo lockdown. Domani, sul tavolo del governatore Attilio Fontana, ci sarà un provvedimento per blindare la regione. I 3.570 contagi in più registrati ieri, ...

Nuovo Dpcm: da domani chiusure alle 18, stop palestre e teatri. Scuole, Dad fino a 100% alle superiori

Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie (che però potranno aprire anche ...

