Calcio, Champions League 2020-2021: l'Inter si ferma sullo 0-0 in casa dello Shakthar Donetsk (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche questa settimana l'Inter deve rimandare l'appuntamento con il primo successo stagionale in Champions League. I nerazzurri, infatti, sono stati fermati sullo 0-0 dagli ucraini dello Shakthar Donetsk. I nerazzurri sono scesi in campo propositivi, ma la sfortuna ha impedito loro di sbloccare il risultato nel primo tempo. Nella ripresa, invece, il sodalizio allenato da Antonio Conte si è spento col passare dei minuti. L'Inter parte meglio e al sedicesimo sfiora la rete con Barella che, servito da Lukaku, colpisce in pieno la traversa. Sei minuti più tardi, invece, è proprio il belga, sugli sviluppi di un Calcio d'angolo, ad avere l'occasione per sbloccare il risultato. Tuttavia, la sua conclusione ...

