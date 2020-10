Basket, EuroCup 2020-2021, 5a giornata: Brescia per tenersi in corsa, Venezia vuole un segnale importante (Di martedì 27 ottobre 2020) Si avvicina il giro di boa per la regular season di EuroCup. Con Trento che si è vista rinviare la sfida che la vedeva impegnata nella trasferta contro il Gran Canaria, rimangono due le formazioni italiane di scena nella 5a giornata tra le partite di domani: Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Entrambe sono impegnate in casa, con obiettivi un po’ diversi tra di loro pur nelle difficoltà. UMANA REYER Venezia-BAHCESEHIR KOLEJI ISTANBUL (Mercoledì 28 novembre, ore 20:30) Alla Reyer manca una partita da giocare (quella con Bourg-en-Bresse, rinviata a causa dei problemi interni al club francese in materia di contagiati dal Covid-19), ma già quella con il Bahcesehir assume contorni importanti a causa della collocazione in classifica delle due squadre nel girone A. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Si avvicina il giro di boa per la regular season di. Con Trento che si è vista rinviare la sfida che la vedeva impegnata nella trasferta contro il Gran Canaria, rimangono due le formazioni italiane di scena nella 5atra le partite di domani: Germanie Umana Reyer. Entrambe sono impegnate in casa, con obiettivi un po’ diversi tra di loro pur nelle difficoltà. UMANA REYER-BAHCESEHIR KOLEJI ISTANBUL (Mercoledì 28 novembre, ore 20:30) Alla Reyer manca una partita da giocare (quella con Bourg-en-Bresse, rinviata a causa dei problemi interni al club francese in materia di contagiati dal Covid-19), ma già quella con il Bahcesehir assume contorni importanti a causa della collocazione in classifica delle due squadre nel girone A. ...

