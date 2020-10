Alessia Marcuzzi | adesso la quiete dopo la paura

Leggi su aciclico

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sono leggermente positiva». Così, una settimana fa,, aveva allarmato i fan.essersi sottoposta per scrupolo (un’amica di sua figlia era risultata positiva al coronavirus) a un test rapido antigenico prima di raggiungere Milano per la puntata delle Iene, aveva scoperto di essere “leggermente positiva”. Così si è chiusa nella propria stanza in attesa di sottoporsi al tampone molecolare, che è risultato, per fortuna, negativo. Il tampone rapido, infatti, è un test di screening, come quelli che vengono fatti negli aeroporti, mentre il tampone molecolare è un test diagnostico, che certifica la positività o meno in quel preciso momento.ha vissuto ore di preoccupazione, soprattutto per i propri cari (risultati tutti ...