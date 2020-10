Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBREORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA, SULLA TIBURTINA TRA TOR CERVARA E TIVOLI, E SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE; LUNGO I TRATTI INTERESSATI SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI RESTA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI, OPPURE LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE; ...