Titolare di una palestra si ribella | “Non chiudo | Dpcm incostituzionale”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “L’esercizio motorio è fondamentale per la salute, palestre e piscine sono essenziali: io tengo aperto, non mi interessa quanto è contemplato all’interno dell’ultimo. In quattro mesi ho perso 16 mila euro: per tre non ho lavorato, a causa della prima chiusura imposta, e un mese ho operato gratis, avendo deciso di andare incontro ai miei clienti e far recuperare loro gli abbonamenti. Adesso un’altra mazzata: non ci sto. A mio avviso questi provvedimenti sono anticostituzionali e non accetto di subire scelte ingiuste che penalizzano tutti. Seper un altro mese, non riapro più. Perché chiuderci? Vanno sanzionate o chiuse le attività che non rispettano le norme, non tutte indistintamente“. Questo è il duro sfogo di Alessandra Filippi,della ...