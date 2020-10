Spider-Man 3: Tom Holland arriva sul set di Atlanta per iniziare le riprese (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le riprese di Spider-Man 3 sono già in corso ad Atlanta, ecco l'arrivo di Tom Holland in città per tornare a indossare i panni di Peter Parker. Dopo la fine delle riprese di Uncharted, Tom Holland è volato ad Atlanta per l'inizio della lavorazione di Spider-Man 3, come testimonia il video pubblicato su Instagram che lo ritrae all'aeroporto col volto coperto da un foulard. La produzione di Spider-Man 3 ha preso il via la scorsa settimana con la seconda unità e adesso anche la star del film è pronta per indossare ancora una volta la celebre tuta rossa e blu. Oltre a Tom Holland anche la co-star Jacob Batalon è stata fotografata all'aeroporto, in procinto di recarsi sul set. "Siamo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ledi-Man 3 sono già in corso ad, ecco l'arrivo di Tomin città per tornare a indossare i panni di Peter Parker. Dopo la fine delledi Uncharted, Tomè volato adper l'inizio della lavorazione di-Man 3, come testimonia il video pubblicato su Instagram che lo ritrae all'aeroporto col volto coperto da un foulard. La produzione di-Man 3 ha preso il via la scorsa settimana con la seconda unità e adesso anche la star del film è pronta per indossare ancora una volta la celebre tuta rossa e blu. Oltre a Tomanche la co-star Jacob Batalon è stata fotografata all'aeroporto, in procinto di recarsi sul set. "Siamo ...

Spider-Man 3: Tom Holland arriva sul set di Atlanta per iniziare le riprese

