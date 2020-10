Smartworking | la postura corretta e come gestire lo stress

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lavorare insignifica anche andare incontro a possibili problemili e al c.d. “da lavoro correlato”. Infatti, l’ambiente casalingo e i co-working non sono sempre concepiti per lavorare in modo sicuro per corpo e mente. Lo smart workng è stato nuovamente consigliato dal Governo con l’ultimo Dpcm del 25 ottobre. Inoltre, fino al 31 dicembre, sarà possibile … L'articolo proviene da YesLife.it.

Maticmind : La 'postura da #SmartWorking' può causare problemi, primo fra tutti il mal di schiena. Consiglio per evitare quest… -

Con la proroga fino a gennaio dello stato di emergenza si allungano anche i tempi di "non ritorno" in ufficio per migliaia di impiegati e professionisti. I consigli degli esperti per riuscire a lavora ...