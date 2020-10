Scontri in piazza, le città insorgono contro lo Stato: Viminale alza l’allerta (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ultimi giorni numerose manifestazioni si sono svolte in Italia per protestare contro le nuove misure restrittive contenute nell’ultimo dpcm. Gli ultimi giorni di proteste hanno seriamente allertato il Viminale sul rischio di forti tensioni sociali nelle principali città italiane. Le proteste di Napoli, Milano, Roma, Torino e tante altre città ancora, restituiscono al termometro sociale una realtà che non arresta la propria protesta. I manifestanti chiedono garanzie circa le loro occupazioni, le proprie attività, le proprie aziende. Lo Stato questa volta, dovrà affrontare queste esigenze, questa richiesta di diritti. Le grandi città manifestano da giorni contro il dpcm ufficializzato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ultimi giorni numerose manifestazioni si sono svolte in Italia per protestarele nuove misure restrittive contenute nell’ultimo dpcm. Gli ultimi giorni di proteste hanno seriamente allertato ilsul rischio di forti tensioni sociali nelle principali città italiane. Le proteste di Napoli, Milano, Roma, Torino e tante altre città ancora, restituiscono al termometro sociale una realtà che non arresta la propria protesta. I manifestanti chiedono garanzie circa le loro occupazioni, le proprie attività, le proprie aziende. Loquesta volta, dovrà affrontare queste esigenze, questa richiesta di diritti. Le grandi città manifestano da giorniil dpcm ufficializzato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Procura, primo pomeriggio, riunione sugli scontri avvenuti la notte tra sabato e domenica in via Santa Lucia, ma anche sul raid di forze antagoniste avvenuto sabato pomeriggio in piazza dei Martiri.

Procura, primo pomeriggio, riunione sugli scontri avvenuti la notte tra sabato e domenica in via Santa Lucia, ma anche sul raid di forze antagoniste avvenuto sabato pomeriggio in piazza dei Martiri. Sale la tensione a Napoli, Milano e Torino durante nuove proteste contro il Dpcm anti covid. Due fermi rispettivamente nel capoluogo campano e in quello piemontese. A Torino lancio di petardi e bombe.