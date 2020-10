Salvini in piazza tra gli ambulanti, fischi e selfie per il leader della Lega (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Fischi, qualche applauso e tanti selfie per Matteo Salvini in piazza Montecitorio. Il segretario della Lega ha scelto di incontrare i manifestanti che da questa mattina protestano davanti alla Camera contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Non solo: ci sono ambulanti, lavoratori delle fiere e delle palestre. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Fischi, qualche applauso e tanti selfie per Matteo Salvini in piazza Montecitorio. Il segretario della Lega ha scelto di incontrare i manifestanti che da questa mattina protestano davanti alla Camera contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Non solo: ci sono ambulanti, lavoratori delle fiere e delle palestre.

