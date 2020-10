Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando della Revoca patente di guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020)e perché è? Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando delladi guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla ...

GiuseppePappa81 : Hai alzato il gomito e ti è stata contestata la #GUIDAINSTATODIEBBREZZA? Non disperarti, grazie ai lavori sociali u… - zazoomblog : Revoca patente: quando scatta cosa fare e perché è necessaria? - #Revoca #patente: #quando #scatta - zazoomblog : Revoca patente: quando scatta cosa fare e perché è necessaria? - #Revoca #patente: #quando #scatta - Gabrielelallala : @MarcoKappa11 Convocazione commissione patenti ,azzeramento punti 8 mesi revoca patente da 500 a 3000 € sanzione pe… - savannabel1 : RT @Ezio39901988: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Inviate foto al comando dei vigili. Ad un saccente come lui non si decurtano punti, si revo… -

Ultime Notizie dalla rete : Revoca patente Come riavere la patente di guida dopo la revoca Proiezioni di Borsa Senza patente, cerca di sfuggire ai carabinieri: arrestato. Un altro denunciato: guidava un'auto confiscata

Il 29enne è stato anche denunciato a piede libero per recidiva di guida con patente revocata. L'arrestato, espletate formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi. Sempre i carabinieri d ...

Beccati alla guida senza patente e di un veicolo sequestrato: due denunce

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato, Fabio Longo, 29enne del luogo, per resis ...

Il 29enne è stato anche denunciato a piede libero per recidiva di guida con patente revocata. L'arrestato, espletate formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi. Sempre i carabinieri d ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato, Fabio Longo, 29enne del luogo, per resis ...